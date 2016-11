Johanniter-Helfer mit Worten statt Fäusten im Einsatz - Deeskalationskurs: Damit Helfer nicht zu opfern werden

In einer Fortbildung haben sich jetzt 22 Helferinnen und Helfer der Schnell-Einsatz-Gruppen (SEG) Wunstorf des Johanniter Ortsverbandes Wunstorf-Steinhuder Meer mit dem Thema befasst. Negative Erlebnisse sollen aufgearbeitet werden und für „das nächste Mal“ damit das nötige Rüstzeug geschaffen werden.Oft fühlen sich die Helfer unsicher oder auch überfordert, wenn sie mit Aggressionen und Gewalt konfrontiert werden. Der Kurs soll dabei zeigen, dass viele der Gewalttätigkeiten durch rechtzeitiges Wahrnehmen von Signalen und geschickte Kommunikation vermieden werden können.Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hörten den zwei Ausbildern und einer Ausbilderin aufmerksam zu. Zu Beginn des sechsstündigen Kurses erzählten die SEG-Helfer von ihren Einsatzerfahrungen, zum Beispiel mit enthemmten Volltrunkenen oder verfeindeten gewaltbereiten Besuchergruppen bei Stadtfesten und Sportveranstaltungen. „Wir beobachten seit langem, dass die Gewaltbereitschaft auch gegenüber Rettungskräften zunimmt“, so der Leiter Ehrenamt in Wunstorf Timo Brüning. Viele Johanniter haben bereits entsprechende negative Erfahrungen gemacht. Gemeinsam werden die Übergriffe aufgearbeitet und die Warnsignale vor einer möglichen Eskalation besprochen, zum Beispiel bestimmte Beleidigungen oder ein verringerter körperlicher Abstand. In Fallbeispielen lernen die Helfer, wie sie dem Aggressor wirkungsvoll begegnen und ihn mit Worten besänftigen können. Bei den Rollenspielen lässt sich gut erkennen, welche Gesprächs-Technik und Körpersprache einen Streit anheizt oder abkühlt.Der praktische Teil „Eigensicherung und Selbstverteidigung“ findet in einer Sporthalle der Polizei in Hannover statt. „Wenn alles reden nichts mehr hilft, sollten unsere Helfer wenigstens den Angriff abwehren können“, ist sich Brüning mit den Ausbildern der Polizei und den Helferinnen und Helfern einig.