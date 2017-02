Acht Johanniter-Helferinnen und -Helfer bestehen Prüfung - Ehrenamtliche schließen Ausbildung zum Rettungshelfer erfolgreich ab

Die acht Mitglieder der Schnelleinsatzgruppe mussten sich in der Prüfungswoche mit ihrem Wissen, das sie über drei Monate in dem berufsbegleitenden Kurs an den Wochenenden gesammelt hatten, beweisen.In der Johanniter-Akademie Hannover wurde neben der schriftlichen und mündlichen auch die praktische Prüfung der Helferinnen und Helfern abgenommen. Alle bestanden mit guten Noten.Die Rettungshelferausbildung ist der erste Schritt zur Rettungssanitäterausbildung, es folgen noch Praktika in einem Krankenhaus und auf einer Rettungswache sowie eine abschließende Prüfungswoche an der Johanniter-Akademie in Hannover.Veronika Lügering, Celina Cohrdes, Michael Thode, Benjamin Enge, Jesko Stünkel, Christopher Meyer, Christoph Koop und Marcel Koop haben damit den ersten Schritt auf dem Weg zur Qualifikation als Rettungssanitäter bei den Johannitern gemeistert.Wer mehr über die Arbeit der ehrenamtlichen Johanniter erfahren oder selbst bei der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. aktiv werden möchte, kann sich telefonisch bei Timo Brüning (Tel: 0151/16219722), Leiter des Ehrenamtes, melden oder einfach mittwochs von 18:00 bis 21:00 Uhr im Düendorfer Weg 9a vorbeischauen!