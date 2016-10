vorweihnachtliches Treiben auf dem Gnadenhof

Adventskränze, Glühwein und Punsch

vorweihnachtliche Treiben auf dem Gnadenhof

Am letzten Samstag vor dem ersten Advent findet wieder das alljährlichestatt.Daniel Rotter und sein Team fertigen wieder tolle Advents- und Türkränze, Adventsgestecke aus Wurzeln und Ästen und dies zu bezahlbaren bzw. günstigen Preisen. Die kreativen Stücke sind über den Landkreis Dillingen bekannt. So hat eine Dame aus Diedorf, die bereits heuer zum vierten Mal kommt, einen große Vorbestellung gemacht, und wir hoffen, auch dass sie die handgefertigen Brachtstücke wieder in ihr auto bekommt.Es gibt frische Küchler sowie Punsch, Glühwein, Kaffee und Kuchen. Andi´s Grill ist auch wieder besetzt und es gibt wieder Bratwürstel und Steacks.Auch für vegane und vegetarische Bratwürstel ist gesorgt.Es gibt auch eine Führung - um 16:00 Uhr - über den Gnadenhof, um für Interessenten, die eine Patenschaft für ein Tier übernehmen wollen, einen ersten Kontakt zu haben.Auch kann man sich selbst ein Bild machen, was Daniel Rotter und sein Team leisten und wieder Neues gemacht haben.Um 17:00 Uhr hat sich der Heilige Nikolaus angemeldet und er hat für jedes Kind ein kleines Präsent dabei. Gerne können die Eltern ihre Kinder mit dem Heiligen Nikolaus fotografieren.TERMIN: 19.November 2016 ab 15:00 UhrFührung über das Areal: 16:00 UhrNikolausbesuch: 17:00 UhrFranziskushof-Gnadenhof Possenried e.V.Reichenbachstr.1086637 Wertingen - Possenriedwww.gnadenhof.de.to