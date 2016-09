Stadtkapelle Wertingen: Shall we dance?! der „Jazz Taste Bigband“ mit neuem Konzept

Die Tage werden kürzer, die Blätter fallen von den Bäumen und die Schule hat wieder begonnen - kurz: der Herbst ist da!

Neue Ideen

Showtanzteam des TSV Firnhaberau zu Gast in Wertingen

Mit ihm beginnt auch immer die neue Saison in der Stadtkapelle Wertingen. Die einzelnen Orchester starten wieder in die wöchentlichen Proben und ihre Leiter und die Organisatoren können endlich beginnen, ihre neuen Ideen in die Tat umzusetzen!Das Jahresprogramm der „Jazz Taste Bigband“, wie sich die Bigband der Stadtkapelle seit dem Sommer dieses Jahres nennt, wird wie jedes Jahr mit der Tanzveranstaltung „Shall we dance?“ eröffnet. Dabei wird die Stadthalle am Samstag, 22. Oktober zum Tanzsaal, die Gäste können ihre schicksten Garderoben aus dem Kleiderschrank entführen und für einen Abend zum Bigbandsound die Hüfte schwingen. Hier kommen sowohl Gelegenheitstänzer als auch Profis auf ihre Kosten: neben Cha-Cha-Cha, Rumba und dem ein oder anderen „Schieber“ erklingen auch Polka, Tango und Samba. Wer eine Pause braucht oder lieber dem Treiben auf der Tanzfläche zusieht statt selbst zu tanzen, kann an den Tischen um die Tanzfläche herum bei Wein und selbstgemachten Köstlichkeiten die Musik genießen.Doch eingangs war ja die Rede von neuen Ideen! Anders als beim letzten Jahr wird es diesmal nämlich nicht nur das Tanzpublikum zu betrachten geben, sondern die Organisatoren konnten gleich zwei Tanzgruppen des TSV Firnhaberau dafür gewinnen, beim diesjährigen „Shall we dance?“ aufzutreten! In der ersten Hälfte des Abends tritt die Kinder- und Jugendgruppe, bestehend aus 12 Nachwuchstänzern, auf und präsentiert die Choreografie „Die Wüste lebt“. Von den Requisiten und Schrittfolgen der jungen Tänzer angeregt darf dann natürlich wieder selbst eine heiße Sohle aufs Parkett gelegt werden.„Heiß“ ist das Stichwort für die zweite Einlage des Abends zu späterer Stunde: das Showtanzteam des TSV Firnhaberau treibt mit seiner Tanzshow „Burlesque“ mit Sicherheit den ein oder anderen Herzschlag der Zuschauer in die Höhe. Mit ihrem absolut professionellen Auftreten hat sich die Tanzgruppe im Wettbewerb des Bayerischen Turnverbandes für das Bundesfinale in Schleswig-Holstein qualifiziert, bei dem sie im November den Freistaat repräsentieren dürfen!Wo zwei „Landesvertreter“ aufeinander treffen (die Bigband gewann im vergangen Jahr den bayernweiten Wettbewerb „Jugend Jazzt“, dessen Sieger dann für Bayern beim bundesweiten Wettbewerb antritt; wir berichteten), verspricht es, ein hochwertig unterhaltsamer Abend zu werden!Karten sind bei Schreibwaren Gerblinger und im Büro der Musikschule erhältlich. Tischreservierungen sind ebenfalls bei den Vorverkaufsstellen möglich.