Stadtkapelle Wertingen: Bayerns Elite mit Bigbandsound und Burlesque Tanz

Bereits Anfang September startete die „Jazz Taste Bigband“ der Stadtkapelle Wertingen wieder in die Saison.

Showtanzteam des TSV Firnhaberau

Die Band um Leader Daniel Klingl hat bis zum Jahresende ein straffes Programm vor sich: im Oktober startet sie wie jedes Jahr mit dem Tanzball „Shall we dance?“ in das musikalische Jahr, im November dürfen die Wertinger Musiker zum ersten Mal die Jazznacht im Klosterbräuhaus Ursberg gestalten und einen Monat später darf sich das Publikum wieder über das beliebte Weihnachtskonzert der Bigband freuen!Doch eins nach dem anderen: der fest im Jahresprogramm verankerte Termin, bei dem sich das heimische Publikum in Schale schmeißen kann, um eine flotte Sohle aufs Parkett zu legen, wartet in diesem Jahr mit etwas Neuem auf: gleich zwei Tanzformationen des TSV Firnhaberau werden den Abend mit jeweils einer Einlage bereichern: die Kinder- und Jugendgruppe nimmt die Zuschauer in einer 6 minütigen Show namens „Die Wüste lebte“ mit in wärmere Regionen.Angeheizt darf dann selbstverständlich wieder selbst zur Bigbandmusik getanzt werden, bis es zu späterer Stunde noch mal richtig heiß wird: das Showtanzteam des TSV bringt mit seiner Show „Burlesque“ die Halle zum Glühen. Die Sieger des Tanzwettbewerbs des Bayerischen Turnverbandes vertreten im November das Bayerische Bundesland im bundesweiten Wettbewerb.