Gasthaus zur Tenne 22.10. 16 Countrymusik vom Feinsten: Band, Stadtreiter

Liebe(r) Musikfreund(in)!!!!!!!!!!!Das bewährte Team ( Gasthaus zur Tenne, Heino de Witt und Musik Werkstatt Wennigsen ( Roland Weller) laden herzlich zur nächsten Open Stage.Am Samstag, den 22.10.2016 spielt die

Country - Band Stadtreiter

in der Tenne.Wann ? Konzertbeginn 21 Uhr. Einlass 19 Uhr 30Wo ? Gasthaus zur Tenne. 30974 Wennigsen/ Degersen . In den Steinen 6Eintritt ? Eintritt frei, um Spenden wird gebetenDiesind eine norddeutsche Band, die Modern Country mit deutschen Texten verbindet.Ihre Liebe zu den Altmeistern der Countrymusik zeigt sich in vielen, andeutungsreichen Adaptionen, die die Stadtreiter in ihre Stücke einbauen. Eine Hommage an die großen Vorbilder. Darüber hinaus werden im Modern Country á la Stadtreiter Einflüsse aus allen erdenklichen Stilrichtungen verarbeitet sowie ausgewählte Cover-Versionen aktueller Stars der amerikanischen und australischen Country-Szene mit deutschen Texten interpretiert. Und natürlich eigene Songs, die mittlerweile den größeren Teil des Stadtreiter-Live-Sets einnehmen.schönes WochenendeRoland Weller