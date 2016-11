Veranstaltung der 49ontop Gruppe Hannover: Wanderung am Deisterrand

Unsere Dezember Wanderung führt uns vom Treffpunkt zunächst zum beeindruckenden 'Zeitmonument Wennigsen'. Das nächste Ziel ist dann die 'Kannenrampe' in Argestorf. Von hier aus geht es zur Keimzelle der Benimm-Regeln nach Bredenbeck. So ganz nebenbei erfahren wir auch, was Bredenbeck mit Linden zu tun hat. Nach der Frühstückspause -die Verpflegung kommt aus dem eigenen Rucksack- geht es in den Deister. Wald- und Feldwege führen uns nun zurück nach Wennigsen zur letzten gemeinsamen Einkehr dieses Jahres. Die Gehzeit wird ca. 4 Stunden betragen.Sie sind in der zweiten Lebenshälfte angekommen, gerne in der Natur unterwegs und möchten sich netten Menschen Ihrer Generation anschließen? Dann sind Sie bei uns, in der Gruppe 49 on top, richtig! Kommen Sie doch einfach mal mit.Die Veranstaltungen sind 49 on top Mitgliedern und interessierten Gästen vorbehalten. Für Rückfragen sowie Anmeldungen nutzen Sie bitte den Link: http://49ontop.de/kontakt.php?target=hannover Wissenswertes online: http://49ontop.de/wissenswertes.php