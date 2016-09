Kurzausflug der Wedemärker NaturFreunde nach Kirchrode

Wedemark : Treffpunkt: Bahnhof Mellendorf |

Am Donnerstag, 13. Oktober, wollen die Wedemärker NaturFreunde den hannoverschen Stadtteil Kirchrode näher kennenlernen. Der Spaziergang führt durch Straßen mit prachtvollen Villen, den alten Dorfkern um die Jakobi-Kirche und in das älteste Wildgehege Deutschlands, den Tiergarten, mit seinem großen Bestand an Damwild, Wildschweinen und Rehen und den sehenswerten, zum Teil mehrere hundert Jahre alten Bäumen. Als Abschluss ist ein Cafébesuch geplant.

Interessierte treffen sich um 9.40 Uhr am Bahnhof Mellendorf zur Fahrt nach Hannover, nach Absprache ist aber auch der Zustieg an einer anderen Bahnstation möglich.

Nähere Informationen und Anmeldungen bei der Organisatorin Ingrid Mehrmann (Tel. 05130/40518). Gäste sind wie immer herzlich willkommen (Kosten 4 Euro für Vereinsmitglieder, 7 Euro für Gäste).