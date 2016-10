Dienstagswanderung der Wedemärker NaturFreunde vom Bahnhof Vinnhorst in den Mecklenheider Forst

Wedemark : Treffpunkt: Bahnhof Mellendorf |

Am Dienstag, 1. November 2016, treffen sich die Wedemärker NaturFreunde um 9.40 Uhr am Bahnhof Mellendorf zur Fahrt nach Hannover bis Bahnhof Vinnhorst. Hier beginnt die ca. 10 km lange Erholungswanderung unter Leitung von Martin Wolgast durch den Mecklenheider Forst. Schlusseinkehr ist bei Bedarf möglich. Die Fahrkarten (Zone 3) besorgt jeder selbst. Gäste sind wie immer herzlich willkommen. Für sie fällt ein Vereinsobolus von 3 Euro an. Wegen begrenzter Teilnehmerzahl (15 Personen) ist eine Anmeldung erforderlich per Email: anmeldung@wanderleiter.de oder per voicemail: 03212-3686934 .