Die Wedemärker NaturFreunde besuchen das Bergbaumuseum Rammelsberg Goslar

Am Donnerstag, 9. Februar 2017, wollen die Wedemärker NaturFreunde das Weltkulturerbe Rammelsberg näher kennenlernen. Treffpunkt ist um 9.40 Uhr (Achtung: geänderte Uhrzeit) der Bahnhof Mellendorf. Von dort geht es mit der Bahn nach Goslar und mit dem Stadtbus weiter zum Besucherbergwerk Rammelsberg. Hier startet um 13.00 Uhr die etwas mehr als eine Stunde dauernde Führung „Mit der Grubenbahn vor Ort – Bergbau im 20. Jahrhundert“. Dazu fahren die Teilnehmer mit der Grubenbahn wie die Bergleute in den Berg. Nach der knapp fünfminütigen Fahrt erläutert der Grubenführer – unterstützt von den unterschiedlichsten Maschinen – die wichtigsten Tätigkeiten der Bergleute in der Endphase des Rammelsberger Bergbaus. Danach ist eine Einkehr im Museumsrestaurant Casino geplant. Vor der Rückfahrt kann man außerdem noch im ehemaligen Magazingebäude die zentrale kulturhistorische Ausstellung studieren. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Um baldige Anmeldung bis zum 28. Januar bei der Organisatorin Ingrid Mehrmann wird gebeten (Tel. 05130/40518). Kosten für Fahrt und Museumsbesuch einschl. Führung für Mitglieder 22 Euro, für Gäste 25 Euro.