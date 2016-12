Uetze : Schützenhaus |

Festliche Abschlusstagung der Damen vom Kreisschützenverband Burgdorf

Schützenhaus Altmerdingsen

Die Damenabteilung des Schützenvereins Altmerdingsen von 1976 e. V. feierte in diesem Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum und lud zur diesjährigen Abschlusstagung am 01.12.2016 alle Damen vom Kreisschützenverband Burgdorf zur Abschlusstagung ein.

Festlich geschmückt und mit einer großen Auswahl von selbstgebastelten Dingen wurden die ca. 80 Damen empfangen. Sandra Warmbold (1. Vorsitzende) und Petra Lorenz (1. Damenleiterin) sowie ihre fleißigen Helferinnen haben mit viel Freude, einen herrlichen Gastraum hergerichtet.

Birgit Winter, Kreisdamenleiterin des KSV Burgdorf, begrüßte alle Teilnehmerinnen und vom Kreisschützenverband Burgdorf: Werner Bösche (Präsident), Wolfgang Elges und Edmund Potratz (Vizepräsidenten), Inge Wöhler (stellvertr. Damenleiterin), Julia Schnabel (Schatzmeisterin) und die Pressereferentin Ines Blume. Der Begrüßung schlossen sich Sandra Warmbold und Werner Bösche an.

Nach einem gemeinsamen Essen, großer Salatauswahl und Braten, alles selbst zubereitet, hielt B. Winter den Jahresrückblick. Es wurden verschiedene erfolgreiche Teilnahmen an den Wettbewerben im Fernwettkampf auf Landesebene und Damenfreundschaftsschiessen in Höver (750 Teilnehmerinnen!) mitgeteilt. Entsprechend wurden die Ergebnisse verlesen und die Preise in Form einer sehr schönen Glaskugel mit viel Applaus und Anerkennung vergeben.

Fernwettkampf auf Landesebene LG/LP: den 4. Platz bei den Damen (LG) belegt Anna Riechelmann aus Uetze, Platz 13 Christina Wiebe aus Bilm, den 4. Platz Damen-Alt belegt Silke Bäßmann aus Wettmar. Den Gruppensieger stellt der SV Kleinburgwedel.

LP: Platz 1 der Damen geht an Sarah Kiesewetter (Uetze), Platz 2 Marit Albrecht (Uetze), Platz 2 Seniorinnen Adelheide Bertram (Aligse), Platz 3 Bettina Kiesewetter (Uetze), der 1. Platz Mannschaft geht an SV Uetze.

Damen-Alt LG: 19. Platz: Claudia Wilk-Bertram (Rethmar), 20. Platz Katja Lesemann (Rethmar), 25. Platz Irene Brähler, Isernhagen FB.

LG Seniorinnen A: 8. Platz Adelheide Bertram (Aligse), 15. Platz Margret Bock (Höver), 31. Platz: Marion Schlie aus Isernhagen FB.

LG Seniorinnen B: 8. Platz Erika Wachholz (Höver), 10. Platz Annegret Gorontzy (Höver), 27. Platz Ute Bergen (Isernhagen FB).

LG Seniorinnen C: den 17. Platz belegt Helga Wöhler aus Isernhagen FB, Gruppensieger sind Gruppe 20 Rethmar III, und Platz 22 SG Anderten I.

Die Damenfahrt 2016 ging mit 67 Teilnehmerinnen nach Isernhagen zu einem plattdeutschen Theaterbesuch. Aufgrund der großen Begeisterung soll im nächsten Jahr ein weiterer Theaterbesuch stattfinden.

Das Landesjugendzeltlager des NSSV hatte im Juni/Juli in Bad Fallingbostel stattgefunden. Silke Bäßmann, Jens Lindemann und Birgit Winter haben dieses Zeltlager in bewährter Weise unterstützt. In diesem Jahr haben leider nur 10 Kinder aus dem KSV Burgdorf teilgenommen. Trotz eines großen Angebots an tollen Aktivitäten war die Anzahl rückläufig, es lag wohl an den späten Sommerferien. Informationen für 2017 gehen schriftlich an die Vorsitzenden der Schützenvereine, Flyer liegen bereits in den Vereinen aus.

In den vergangenen Jahren haben die Damen vom Kreisschützenverband rege an diversen Wettkämpfen teilgenommen, regional und auch bis zur Deutschen Meisterschaft in München.

Weiterhin wurden Termine und Veranstaltungsorte für 2017 bekanntgegeben. Für die Damenabschlussfeier im Dezember 2017 sind die Damen nach Ahlten eingeladen worden. Dort wollen die Damen ihr 60-jöähriges Jubiläum begehen.

Selbst der Weihnachtsmann schaute bei den Damen vorbei und es wurden Gedichte und Lieder zum Besten gegeben. Nach der Verteilung der guten Gaben wurden Grüße an Horst Schäfer mit auf den Weg gegeben.

Zum Abschluss des wunderbaren Abends gab es noch leckeren Kuchen. Ein Schütze hat die Damen beim Backen unterstützt. Ein sehr leckerer selbstgebackener Mohnkuchen wurde von Maik Zamzow gespendet.

Danach saß man noch in gemütlicher Runde beisammen, denn man hatte sich von der Wettkampf-Saison ja noch so einiges zu erzählen.

Einen herzlichen Dank an die Damen aus Altmerdingsen!