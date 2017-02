SPD Hänigsen nahm am Vereinsschießen des BSV Hänigsen teil

In diesem Jahr wurde der Zielteiler von 759 ausgelost.Dieser ist das Mannschaftsziel, indem von jedem Schützen der beste Einzelteiler gewertet wird.Dieser wird dann mit dem besten Einzelteiler der anderen Teammitglieder addiert.Das Mannschaftsziel geteilt durch 3 ergibt somit den Zielteiler für die Einzelschützenwertung, denn:wenn alle drei Einzelschützen genau diesen Teiler schießen würden, dann würde auch die Mannschaftgenau den Mannschaftszielteiler erreichen.Bei einem Mannschaftsteiler von 759 lautet der Einzelschützenteiler daher 253Hier nun unsere Mannschaftsplatzierungen: SPD 1 Platz 28 (Teiler 595,9), SPD 3 Platz 36 (Teiler 545,8) und SPD 2 Platz 72 (Teiler 249,5). Am Vereinsschießen nahmen insgesamt 81 Mannschaften teil.Bester Einzelschützer war unser 2.Vorsitzender Michael Miethe auf Platz 16 (234,4).Die weiteren Platzierungen: Franziska Greite-Schillert auf Platz 81 (334,8), Klaus Wedemeier auf Platz 89 (166,1), Matthias Müller auf Platz 109 (145,3), Christoph Greite auf Platz 119 (137,2) und Thordies Hanisch auf Platz 133 (123,9).Insgesamt nahmen 243 Schützinnen und Schützen am Vereinsschießen teil.