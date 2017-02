Willkommen

auf der Seite „Alle Menschen sind gleich“.

Aus diesem das Forum tragenden Grundgedanken ergeben sich die Regeln, die in allen Beiträgen und Kommentaren zu beachten sind:Unser Denken und Handeln sollte immer von der Achtung vor Mensch und Mitwelt gelenkt sein. Der Respekt vor der Meinung Andersdenkender und die Toleranz gegenüber allen Religionen sind selbstverständlich.In einer Gesellschaft, die von materiellem Gewinnstreben getrieben wird und dabei die Zerstörung unseres Planeten in Kauf nimmt, in einer Gesellschaft, die im Konsumrausch kein Mitgefühl mit den gequälten Tieren aufbringt, in einer Gesellschaft, die tatenlos zusieht, wie Wasser und Böden vergiftet werden, ist ein Neuanfang unumgänglich.Wenn wir diesen nicht sofort einleiten, wird es für die Menschheit keine Zukunft geben … die Erde wird sich dennoch weiterdrehen … vermutlich sogar besser.