HUNDELEBEN goes international! Hier endlich die englischsprachige Version meiner 80 minütigen Dokumentation über das Schicksal rumänischer Straßenhunde. Herzlichen Dank an Ulrike Mac Kay für die aufwendige und professionelle Übersetzung und an Kai Duhn für die viele Arbeit mit den Untertiteln. Bitte teilt vor allem ins Ausland, damit alle erfahren, was in Rumänien passiert!