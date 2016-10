Thierhaupten : Raum der Möglichkeiten |

Vortrag: Anleitung zum Großartigsein - wie ein Buddha

von Yoshi Matsuno.

Im Buddhismus betrachtet man die Großartigkeit eines jeden Menschen wie einen Samen, der in den Tiefen des eigenen Herzens schlummert. Er kann bei richtiger Pflege zum Erblühen kommen. Ziel ist es, sich selbst und alle anderen großartig zu machen. Dazu bietet Yoshi Matsuno bei seinem Vortrag buddhistische Gedanken und Prinzipien, Anregungen und Tipps. Er meint, "Menschen sind nicht deshalb großartig, weil sie viel können oder besonders begabt sind. Sie sind es, weil sie sich beständig weiter entwickeln und sich selbst respektieren, so wie sie sind."

Yoshi Matsuno wurde 1947 in Tokio geboren, die Liebe zur deutschen Sprache führte ihn im Jahr 1967 zum Studium nach Göttingen. Später übersiedelte er nach Deutschland und lebt seit vielen Jahren in Frankfurt. Sein Vater überlebte in Hiroshima die Atombombe; Yoshi Matsuno wurde kurz danach geboren. Dies hat ihn frühzeitig dazu gebracht, sich mit großer Leidenschaft für Frieden, Kultur und Erziehung auf der Basis der buddhistischen Philosophie zu engagieren. Er ist seit mehr als 30 Jahren Mitglied der Soka Gakkai, eine weltweit aktive, buddhistische Bewegung.



Der Vortrag findet statt

am Samstag, 12. November 2017

um 16.00 Uhr

im Raum der Möglichkeiten

Benedikt-Gaugenrieder-Str. 21

86672 Thierhaupten