Kinderfasching ist famos, im Jugendtreff da ist was los!



Der diesjährige Kinderfaschingsball in Thierhaupten findet



am Sonntag, den 19. Februar,

von 14:00 bis 17:00 Uhr

im Jugendtreff Thierhaupten statt.



Die Turnabteilung des „Sportverein Thierhaupten“ freut sich auf viele kleine und große Gäste und bietet einen unterhaltsamen Nachmittag.



Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Der Eintritt ist frei!