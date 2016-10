HORIZONT & friends - WINTERTOUR 2016 - Weihnachtskonzert in der Hessingkirche

Höhepunkt der WINTERTOUR von HORIZONT & friends ist am 4. Advent in der Hessingkirche in Göggingen das Weihnachtskonzert. In einzigartiger Atmosphäre werden die noch ausstehenden Tage bis zum Heiligen Abend verkürzt.Schauen Sie vorbei und genießen Sie weihnachtliche Musik und stimmen sich auf das Weihnachtsfest ein.Letzter Termine der WINTERTOUR 2016:30. Dezember ab 19 UhrWinterglühen auf dem Rathausplatz / GersthofenMehr zu HORIZONT & friends finden Sie hier