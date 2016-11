Das letzte Gruppentreffen für die Restless-legs 2016

findet am15.11 um 19.Uhr in der Fritz-Aichele Farm 11. statt.

dann erst wieder am 31.01 2017.um 19.Uhr

Die Gruppenleiter wünschen allen Betroffenen und Angehörigen

eine friedliche und besinnliche Zeit im Advent so wie ein schönes

Weihnachtsfest und ein gutes 2017.

Ihre RLS-SHG

Augsburg/ Stadt-Land