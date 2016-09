Informations und Erfahrungsaustausch Restless-Legs

Zum Erfahrungsaustausch über die unruhigen Beine (restless-Legs )

treffen wir uns am 27.09. um 19. Uhr im

Vereinsheim ,Fritz-Aichele -Farm Nr. 11. in 86391Stadtbergen.

Die Gaststätte müsste jetzt eigendlich jeder wissen!

Nochmals für Orts Unkundige: Ulmer-Landstraße Autohaus Harnisch und Schmid

vor dem Autohaus Von Augsburg Kommend Links kleiner Weg-Fritz Aichele Farm

Immer gerade -halblinks zum Vereinsheim. Parkplätze vorhanden.

Oder mit der Straßenbahn Linie 2 , Haltestelle Neußässerstr. oder Bus Linie 32

Halt Neußässertstr. ca 200m zum Vereinsheim ( Hinweisschild rechts an der

Ulmer-Landstr. Farbe blau )

Mit Info vom Dachverband und Infos über RLS.

Bitte um Rege Teilnahme auch von den Mitgliedern ,

MFG RLS-SHG

Die Gruppenleiter