Macht hoch die Tür, die Tor macht weit

In der Welle

, In der Welle , 31832 Springe DE

Ev.-luth. Kirche zu Gestorf , In der Welle , 31832 Springe DE

Das Jahr neigt sich schon wieder dem Ende entgegen und Weihnachten steht vor der Tür.



Wir wollen mit EUCH den Einzug in eine besinnliche Adventszeit einläuten und gemeinsam mit dem Ev. Singkreis Hüpede-Oerie und dem Gesangverein Concordia Gestorf von 1865 die Tür der ev.-luth. Kirche zu Gestorf öffnen.



Der GV Concordia Gestorf v. 1865 lädt Sie herzlich am



Sonntag, 04. Dezember 2016 um 17:00 Uhr

in die ev.-luth. Kirche zu Gestorf



zu einer musikalischen Adventsandacht ein.



Unter der Chorleitung von Bärbel Scholz und Detlef Nietsch werden bekannte, besinnliche und neue Adventslieder gesungen.

Die Adventsandacht wird von Pastor Anselm Stuckenberg und der Organistin Christiane Schwerdtfeger begleitet.



Der Eintritt ist frei, über Spenden freut sich der GV Concordia Gestorf.