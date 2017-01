Kulturkreis Springe: Jagdschlosskonzert NOMOS QUARTETT

Springe : Jagdschloss Springe |

Der Kulturkreis Springe lädt zu seinem ersten Konzert im Jahre 2017 ins Jagdschloss Springe ein. Am Sonntag, den 15. Januar um 17 Uhr spielt das renommierte Streichquartett-Ensemble NOMOS QUARTETT, das bereits dreimal in Springe zu Gast war. Zuletzt am 26. Januar 1997, also fast auf den Tag genau vor 20 Jahren!



Das NOMOS QUARTETT wurde 1984 gegründet und gewann in den folgenden Jahren zahlreiche Preise bei internationalen Wettbewerben. Es überzeugt durch mitreißenden Schwung, Lebendigkeit und Offenheit - und die Reife 30-jähriger gemeinsamer Erfahrung.



Das Programm enthält im ersten Teil Werke von Schubert und Webern. Im zweiten wird mit dem Streichquartett C-Dur von Schubert eine Komposition erklingen, die für viele Musikfreunde den absoluten Höhepunkt der Kammermusik darstellt.



Für die Aufführung dieses Werks wird als zweiter Cellist Klaus Kämper kommen, der als freier Künstler in München lebt und international als Gast in verschiedenen Ensembles konzertiert, u.a. dem Henschelquartett, dem Klenke- und dem Nomos-Quartett.



Der Kulturkreis freut sich auf unseren Besuch.



Karten im Vorverkauf gibt es in der Buchhandlung am Nordwall in Springe, T: 05041 - 97 00 80.