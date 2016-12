Zur Kaffeestunde 4.Adventssonntag

Springe : Historische Windmühle |

Das Gelände um die Historische Windmühle in Bennigsen ist, durch die Eignern des Veteranen, um einige Quadratmeter größer geworden.

Somit konnte der 'Jahrhundertzaun, (Eiche und Eisen) hier erweitert werden.

Der erste Teil des eigenwilligen Kunstwerkes entstand 2009 um das Grundstück Hainhopenweg 1, aus alten Eichenbalken der abgetragenen Wassermühle in Bad-Münder (Obermühle ca. 17.Jahrhundert).

Der zweite Teil des Jahrhundertzaunes entstand im Jahr 2011 um das Grundstück Hainhopenweg 2, aus alten Eichenbalken abgetragener Fachwerkhäuser (18. Jahrhundert) aus dem ehemaligen Landkreis Fallingbostel.

Die Erweiterung des Jahrhundertzaunes 2016, um das Grundstück Lüderserstr. 14, besteht aus einem jüngst abgetragenen Fachwerkhaus aus dem Heidekreis, des Ortes Schwarmstedt. Das neu erworbene Grundstück ist nicht vollständig rekultiviert-, doch wächst es konstant zur Vollkommenheit.

Auch diese alten Eichenbalken stammen aus den Anfängen des 18.Jahrhunderts. Dekoriert mit alten Eisen aus Landwirtschaft, Haushalt, Mühlenutensilien und neuartigen Eisen (Schmetterlinge/Spinnen/Vögel/Libellen) sowie Fantasiegebilden, bildet alles einen Fluss der Bewegung zur Historischen Windmühle in Bennigsen. Diese steht weiter vorbildlich verankert auf dem Land des Ursprungs, dem jetzigen Hainhopenweg 3.

>Zum 4. Advent 2014, am 18.12.2016 wird die Historische Windmühle zu Bennigsen für dieses Jahr noch einmal Tür und Tor für Besucher, in der Zeit von 14.00 Uhr - 18.00 Uhr öffnen.Zur Besinnlichkeit werden Gedichte und Weihnachtsgeschichten

von Edda Borcherding und Elfi Leinert-Rüter vorgetragen.

Bei adventlichen Leckereien warten wir auf den Weihnachtsmann, der sich für diesen 4. Adventssonntag in der muehle-von-b.de angemeldet hat.