"Dann, wenn der Vater nach Hause kam saßen wir gemeinsam 'zur blauen Stunde' bei Tee und Gebäck und erzählten von den Geschehnissen der Woche".

Während sie berichtete leuchteten ihre Augen und das Strahlen in ihrem Gesicht unterstrichen die schönen Erinnerungen.



'Der Begriff blaue Stunde bezieht sich auf die besondere Färbung des Himmels während der Zeit der Dämmerung nach Sonnenuntergang und vor Eintritt der nächtlichen Dunkelheit. Besonders geprägt wurde der Begriff von Schriftstellern und Dichtern,....' (Quelle: Wikipedia)



Zum 4. Advent 2014, am 18.12.2016 wird die Historische Windmühle zu Bennigsen für dieses Jahr noch einmal Tür und Tor für Besucher, in der Zeit von 14.00 Uhr - 18.00 Uhr öffnen.Zur Besinnlichkeit werden Gedichte und Weihnachtsgeschichten

von Edda Borcherding und Elfi Leinert-Rüter vorgetragen.

Bei adventlichen Leckereien warten wir - Zur blauen Stunde- auf den Weihnachtsmann, der sich für diesen 4. Adventssonntag in der muehle-von-b.de angemeldet hat.