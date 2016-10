Gleich viermal Martinssingen 2016 in der Kirchenregion Springe (6., 8., 10. und 11. November)

In der Kirchenregion Springe ist es gute Tradition, dass das Martinssingen ökumenisch begangen wird... mit dem Datum nimmt man es dabei nicht ganz so genau

Zur Hintergrundinfo: der protestantische Martinstag ist der 10. November (Geburtstag Martin Luthers im Jahr 1483), der katholische der 11. November (Grablegung des Hl. Martin von Tours im Jahr 397 n.Chr.). Auf dem Weg zur evangelischen Kirche wird an einzelnen Stationen die Geschichte des Heiligen Martin erzählt.Wo: Thomaskircher Weg 2, 31832 Springe-Bennigsen! Dazu lädt der Kapellenvorstand ein: gemeinsam mit den Alvesröder Deistermusikanten gibt es einen Laternenumzug durchs Dorf. Im Anschluss gibt es wieder Bratwurst, Brote und warme Getränke.Wo: Im Winkel 10, 31832 Springe-Alvesrodezur Christ-König-Kirche„Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne…“Auch in diesem Jahr laden die kath. Christ-König- und die ev.-luth. St.-Andreas-Gemeinde zum Martinsumzug ein. Von der St. Andreas-Kirche wandert der Laternenumzug mit St. Martin durch die Stadt zur Christ-König-Kirche. Im Anschluss warten Kinderpunsch, Martinshörnchen, Glühwein und Schmalzbrote auf die Familien (gekürzt nach Gemeindebrief "Doppelpunkt" 2016-04, S. 7).Wo: An der Kirche, 31832 Springein die Allerheiligen Kirche mit Pastor Gerald Flade, St. Martin zu Pferd und der Feuerwehrkapelle EldagsenWo: Marktplatz 1, 31832 Springe-Eldagsenund Vorstellung der neuen Vorkonfirmanden, mit Pastor Anselm Stuckenberg, anschl.und ImbissWo: Dorfstraße 26, 31832 Springe-Holtensen