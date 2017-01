Jahresschlussrudern im Reffenthal

Damit war klar:Plan A: Silvester-Rudern um 10 Uhr, wenn kein Eis und Nebel! Aussichten dafür am 30.12. eher trostlosPlan B: Gemütliches Beisammensein und intensive Besprechung des ausgefallenen Plan A und gemeinsames Schimpfen auf das Wetter. Aussichten dafür am 30.12. eher blendend.Doch es kam anders. Auf der Bootspritsche gab es aufgrund der Luftfeuchte am Silvestermorgen um 10 Uhr zwar einen verfrühten „guten Rutsch“, aber die Wasserfläche war eisfrei und in Richtung Rhein immer noch befahrbar. Dicker Nebel war auch nicht zu sehen. So fanden sich schnell 10 willige Ruderer die bereit waren in die Doppelvierer mit Steuermann „Dominik“ und „Pionier“ zu steigen. Blieb nur die Frage „wer steuert?“ Schnell war Connie Cerin, gegen das Versprechen sie mit den Silvester-Kilometern genau auf 366 (Schaltjahr! 1 km/Tag) Ruderkilometer 2016 zu bringen, überzeugt in dicken Klamotten zu steuern. Lohn für die „Willigen“ war eine außergewöhnliche Rudertour durch winterlich, eisige Landschaft.