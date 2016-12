Die 30 siegreichsten Rennruderer der RG Speyer

Die Regattasaison 2016 brachte einige Veränderungen. Unter den Top 10 tauschte Martin Gärtner aufgrund seiner sieben Siege 2016 mit Peter Faber den Platz und rückt auf Rang vier vor. Außerdem wurde Martin Gärtner als erst fünfter Aktiver der RGS in den 200er-Club, Ruderer mit mindestens 200 Karrieresiegen, aufgenommen. Trotz ihrer neun Erfolge in der abgelaufenen Saison machte Julia Hoffmann in der Tabelle eher einen „Hüpfer“, denn einen Sprung. Sie kletterte von Rang 16 auf 14. In jedem Fall rückt Julia Hoffmann immer näher an die 100 Siege-Grenze heran und könnte schon bald als erste RGS-Ruderin in den „Hunderter-Club“ aufgenommen werden. Um je drei Plätze verbesserten sich Elias Dreismickenbecker und Gerhard Kayser und rückten damit in die Top 30 vor.Die größten Bewegungen verzeichnen Alicia Bohn, sie rückte von Rang 44 auf 39 vor, und Elke Müsel, die dank ihrer 16 Erfolge 2016 um ganze 20 Plätze auf Platz 48 kletterte.Spitzenreiter Peter Gärtner sticht nach wie vor einsam aus der Liste hervor, mit nun 417 Siegen (15 Siege 2016). Ähnlich sieht es für den zweitplatzierten Ralf Burkhardt mit 285 Erfolgen (9 Siege 2015) aus. Er ist zwar Peter Gärtner nicht näher gekommen, dafür hat er aber die 300er-Siege-Schallmauer in Reichweite. Hier stellt sich lediglich die Frage „wie lange dauert es noch bis Ralf Burkhardt bei 300 Siegen angelangt ist?“Name Rennrudererzeit Siege VJ/dVJ1. Gärtner Peter 1975-2016 4172. Burkhardt Ralf 1985-2016 2853. Seibert Lars 1992-2016 2344. Gärtner Martin 1979-2016 206 5./+15. Faber Peter 1995-2016 205 4./-16. Dr. Schwager Harald 1974-2016 1877. Seibert Nils 1991-2006 1458. Bohn Rainer 1977-2014 1258. Tim Lauer 2006-2015 12510. Gärtner Ottmar 1977-2016 12211. Bohn Peter 1977-2010 11712. Janz Ingo 1993-2016 10013. Hinsenkamp Jörg 1974-1982 9714. Hoffmann Julia 2010-2016 90 16./+215. Wettling Beate 1971-2016 84 14./-115. Durein Frank 1972-2016 84 14./-117. Kabs Andreas 2009-2015 81 16./-118. Klein Jens 2006-2016 8019. Gard Felix 2006-2016 7919. Kopf Peter 1971-1996 7921. Bergström Lars 2005-2010 7821. Dr. Jahn Walter 1966-1995 7823. Zimmermann Alfred 1964-1998 7624. Huck Joachim 1977-2004 7525. Straube Ernst 1969-2008 7326. Wagner Janis 2008-2014 6827. Becker Frank 1980-2007 6628. Schwager Angelika 1970-2015 6429. Dreismickenbecker Elias 2009-2016 62 32./+329. Kayser Gerhard 1967-2016 62 32./+339. Bohn Alicia 2012-2016 45 44./+548. Elke Müsel 2013-2016 38 68./+20