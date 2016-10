Von Graugänsen umzingelt :-)

Zeit genug hatte ich, das Büchsenlicht war gut und die Kamera lag eh im Auto.Als ich das Gewässer vom Kleefelder Bad aus erreichte, waren zunächst keine Wasservögel auszumachen. Dafür einige Radfahrer und ein paar ältere Leute, die gemütlich am Ufer entlang schlenderten.Nun ja, dachte ich, ein Spaziergang ohne Vogelmotive und klickendem Kameraverschluss ist ja auch ein Wert für sich.Da hatte ich aber die Rechnung ohne die Graugänse gemacht. Nach etwa zweihundert Metern tauchten die ersten wohlgenährten Exemplare auf. Scharenweise hatten sie sowohl die Radwege als auch die Wege für die Fußgänger mit Beschlag belegt.Es war lustig anzuschauen, wie die Radler sich akrobatisch um die Gänse herumlavieren mussten, ohne dass auch nur eine Gans ihren dicken Hintern einen Zentimeter bewegt hätte. Im Gegenteil, Radler, die den Wegbesetzern zu nahe kamen, wurden böse angefaucht.Je weiter ich ging, umso mehr Gänse tauchten auf: An Land, am Ufer, auf dem Wasser und den umliegenden Wiesen. Alle anderen Wasservögel dagegen hatten sich rar gemacht. Außer ein paar Enten und Blässhühnern sowie einem einsamen Graureiher konnte ich nichts entdecken.