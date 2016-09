Unser Efeu lockt im Moment haufenweise Insekten an. Für die Hornissen, die am Samstag vorbei schauten, kam ich leider zu spät. Heute hatte ich bei den Admiral-Faltern mehr Glück.So aus der Nähe betrachtet wirkt so ein Schmetterling wie ein Alien. Gruselig aber trotzdem interessant (meine Meinung).Für die Fotointeressierten:Objektiv: Tamron 90 mm USD DI F/2.8 1:1 MacroAufnahmen mit ISO 100; Belichtungszeit 1/200 bis 1/250 Sek.; f 5.6Frank