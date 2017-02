Jahreshauptversammlung der SG Letter 05

Termin bitte vormerken!



Am Mittwoch, den 22. Februar 2017 findet um 19.30 Uhr im Forum des Georg-Büchner-

Gymnasiums in Letter die Jahreshauptversammlung der Sportgemeinschaft (SG) Letter 05 statt. Es stehen Neuwahlen, Ehrungen und die Genehmigung des Haushaltsplanes an.



Der Trainingsbetrieb endet schon um 19 Uhr, damit alle Mitglieder ab 16 Jahre an der Jahreshauptversammlung teilnehmen können.

Der Vorstand freut sich auf rege Beteiligung. Vor allem Klaus Günther, erster Vorsitzender der SG Letter 05, hofft viele seiner Sportler zu sehen, um sich persönlich verabschieden zu dürfen. Er wird nicht wieder kandidieren.Die Berichtshefte zur Jahreshauptversammlung werden im Vorfeld den Abteilungen zur Verfügung gestellt und am Veranstaltungsabend verteilt. Weitere Informationen zur SG und zur Jahreshauptversammlung finden Sie im Internet unter http://www.sg-letter-05.de/jahresbericht-2016/ Im Vorfeld zur Jahreshauptversammlung finden noch zahlreiche Abteilungsversammlungen statt. Einzelne haben bereits stattgefunden. So wurde Gisela Messmann, als Abteilungsleiterin Pétanque erneut bestätigt. Auch Holger Bockelmann, Abteilungsleiter Volleyball, sowie Matthias Stehr, Abteilungsleiter Schwimmen wurden wiedergewählt. Den Vorsitz der Tischtennisabteilung behält Monika Jones und auch Tanja Wöhler darf die größte Sparte die Turnabteilung als jüngste Vorsitzende des Vereins weiter begleiten.Am Montag, den 6. Februar bittet die Fußballabteilung ab 19 Uhr alle ihre Mitglieder zur Wahl ins Clubheim der SG Letter 05.Die Tänzer treffen sich am 10. Februar 2017 zur Wahl ihres Vorsitzenden ab 19 Uhr im Hellas. Die Fausballer bilden das Schlusslicht am Freitag den 17. Februar 2017 und bitten zur Versammlung. Diese findet ab 19 Uhr im Clubheim statt.