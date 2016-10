Bundesweiter Vorlesetag am 18.11.16

Seelze : Kursana Domizil |

Der Verein "Letter-fit: Miteinander-Füreinander" e.V. beteiligt sich dieses Jahr am bundesweiten Vorlesetag am 18.11.2016.



Ab 9:30 Uhr werden im Kursana Domizil Grimms Märchen vorgelesen. Wer selber vorlesen möchte, kann dies auch tun.



Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Ältere Menschen wie auch Jüngere, sowie an Kinder, die nicht in der Kinderbetreuung sind. Menschen, die noch nicht gut deutsch können, erhalten ein Exemplar zum Mit- und Nachlesen.



Die Veranstaltung ist kostenlos.