30-Minuten-Kerzenschein - Zauber der längsten Nacht

Erleben Sie in der mit über 150 echten Kerzen erleuchteten Hasekirche in Seelze-Harenberg eine halbe Stunden ohne Hektik, ohne Handy, ohne die üblichen Weihnachstslieder. Schalten Sie eine halbe Stunde ab aus dem Alltag, dem vorweihnachtlichen Einkaufserlebnis. Nehmen Sie sich Zeit - Zeit für sich, für Gedanken, für Hören, Fühlen Spüren....



Matthias Harnitz ist Komponist & Musikproduzent. Mit der Verführung in seine Klangwelten ist er genau der richtige Mensch für die längste Nacht des Jahres.



Nach der großen Zustimmung zu seinem Abend im vergangenen Jahr wird uns Matthias Harnitz auf den SunPan - verwandt mit der Hang - und vielen anderen Instrumenten wieder in mystische Klangwelten verführen. Antike Glocken, Klangschalen und abenteuerlich wirkende, andere Instrumente führen weg vom alltäglichen Hören.



Der Eintritt ist frei. Beim Ausgang wird um eine Kollekte zur Finanzierung der Kulturreihen der Kirche gebeten.