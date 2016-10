30-Minuten-Kerzenschein - Die Saitenwelt

Erleben Sie in der mit über 150 echten Kerzen erleuchteten Hasekirche in Seelze-Harenberg eine halbe Stunden ohne Hektik, ohne Handy, ohne die üblichen Weihnachstslieder. Schalten Sie eine halbe Stunde ab aus dem Alltag, dem vorweihnachtlichen Einkaufserlebnis. Nehmen Sie sich Zeit - Zeit für sich, für Gedanken, für Hören, Fühlen Spüren....



Leandro Riva ist schon mehrfach mit seiner Gitarre in der St. Barbara-Kirche in Seelze-Harenberg aufgetreten. In Argentinien geboren und eine ausgezeichnete, musikalische Ausbildung schon in seiner Heimat genossen, gewann Leandro Riva schon in Süd-Amerika Musik-Wettbewerbe. Heute genießt dieser Gitarrist es, die traditionelle Musikerfahrung aus Argentinen mit der Musikwelt Europas und speziell Deutschlands zu verbinden. Das klingt auch auf seiner neuen CD an. Diese Musik scheint in einigen Stück gerade zu geschaffen für diese Kulturreihe. Musik zwischen Melancholie und mit viel Inspiration.



Der Eintritt ist frei. Beim Ausgang wird um eine Kollekte zur Finanzierung der Kulturreihen der Kirche gebeten.