12xk - Kreuzfeuer Nachtbarden - klassische Töne

Ernsthaft? Wir wissen noch nicht genau, was wir vortragen und stellen unsere Texte erst kurz vorher zusammen. Das klingt wirr und unvorbereitet. Aber das sind die Nachtbarden in keinem Fall. Sie sind immer hoch aktuell und berechtigt damit zu dem Satz: Wir wissen noch nicht genau, was wir vortragen.

Die Nachtbarden, das sind Tobias Kunze, Ninia La Grande, Johannes Weigel und Kersten Flenter - alle längst bekannt in der Autoren-Szene weit über Niedersachsen hinaus. Sie lesen ein Potpourri an Texten zwischen eleganter Lyrik, schroffer Satire und feinen Reimen; ein "Best und Better of" aus dem Fundus der Nachtbarden-Geschichten – oder ganz eventuell auch absolut frische Geschichten, die erst kurz vor der Veranstaltung das Licht des Alltags erblicken.



Und vor, zwischen und nach den Texten?



Da ertönt für die Nachtbarden nicht alltägliche Musik. Das Klarinettenduo bringt Mozart, Carlos Gardel und volkstümliche Musik aus Schweden und Japan mit. Azusa Katayama-Schöner, geboren in Hyogo, Japan, fing mit dem Klarinettenspiel in der Schule in Shiga mit 12 Jahren an. Sie studierte das Klarinettenspiel in Tokio, später in Deutschland und schloss mit Diplom und Konzertexamen ab. Seit April 2016 spielt sie beim Bundespolizeiorchester Hannover.



Bodil Mohlund, geboren in Ljusdal in Nordschweden, spielt Klarinette seit ihre 9. Lebensjahr, an der Musikhochschule in Pitea, Nordschweden, später in Deutschland. Auch sie ist seit Jahren mit dem Bundespolizeiorchester Hannover unterwegs und war in Harenberg schon in der Reihe 30-Minuten-Kerzenschein zu erleben.



Diese Veranstaltung wird wieder einmal von der Gebärdensprachdolmetscherin Jana Mosquera begleitet!



Eintritt: 14,--

Vorverkauf: Petri & Waller, Hannoversche Str. 13A, 30926 Seelze

TOTAL Tankstelle, Harenberger Meile 39, 30926 Seelze, Harenberg

Karten immer auch in begrenzter Zahl an der Abendkasse