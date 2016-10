12xk - Konzertante mediaval Folkmusik

Murkeley - eine etwas andere Mittelalterband!



Sie haben sich der mittelalterlich anklingenen Musik verschrieben, suchen stets das Neue darin und verbinden tanzbare Rhythmen mit zarten Melodeyen.

Murkeley, das sind: Sunna de Vil, Divan - des Teufels Schnitter, Drynur Ölmadur.

Sie spielen auf Sackpfeifen, machen Musik mit dem Gemshorn, der Laute und Percussions. Durch die Verbindung von Alt und Neu, historischen Instrumenen und neuzeitlichen Einflüssen entsteht eine zauberhafte Symbiose dieser Elemente verpackt in außergewöhnliche Arrangements. Lassen Sie sich auf eine Reise vom Mittelalter zur Moderne verführten. Eigene Interpretationen und melodisch-klangliche Erweiterungen mit Elementen der Rock- und Popmusik geben den Stücken von Murkeley ihren ganz eigenen Charakter.



Die 2008 gegründete Leipziger Band bietet ein breites Spektrum eben dieser traditionellen Musik. In der Szene der Mittelaltermusik haben sie längst einen wohlklingenden Namen.



Eintritt: 14,--

Vorverkauf: Petri & Waller, Hannoversche Str. 13A, 30926 Seelze

TOTAL Tankstelle, Harenberger Meile 39, 30926 Seelze, Harenberg

Karten immer auch in begrenzter Zahl an der Abendkasse