12xk - Klassik-Reise auf Marimba und Xylophon

Sie touren durch die Welt, sind fast jeden Tag vor einem anderen Publikum präsent. Das machen nur Menschen, die Spaß an der Musik, Spaß an ihren Instrumenten, Spaß an dem Spiel mit Publikum haben. Das Mallet Duo - gegründet in Danzig - kann ein ganz breites Repertoire bieten. Sie sind bei der Musik von Antonio L. Vivaldi ebenso zu Hause wie bei Aram Klatschaturian oder Johann Strauss. Und genau so bunt wird auch die Musik sein, die dieses Duo mit Piotr Schiller mit nach Harenberg bringt. Sie haben eine umfangreiche, erfolgreiche Ausbildung nicht nur an der Musikakademie in Danzig genossen, sie haben eine lange Reihe von Preisen für ihre Musik erhalten und sie spielen auch in verschiedenen anerkannten Orchestern, wenn sie nicht als Mallet Duo auf Reisen sind.



Eintritt: 10,--

Vorverkauf: Petri & Waller, Hannoversche Str. 13A, 30926 Seelze

TOTAL Tankstelle, Harenberger Meile 39, 30926 Seelze, Harenberg

Karten immer auch in begrenzter Zahl an der Abendkasse