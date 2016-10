12xk - Keltischer Klabauterfolk

Die Landlubbers, das waren die Landratten, die auf den langen, stürmischen Atlantikquerungen mit den alten Vermasterseglern, lieber unter Deck mit handgemachter Musik für Abwechslung, Stimmung und Bewegung sorgten und so ihren Teil zur Reise beitrugen - eine Tradition, die die 'LandLubbers' fortführen.



Die vierköpfige Band singt ihre stimmungsvollen und beschwingten Folksongs begleitet von Fiddle, Banjo, Gitarre, Bass, Mandoline und Mundharmonika.



Neben dem Gesang kommen auch die typischen, traditionellen irischen und schottischen Tanzstücke nicht zu kurz. Sie fordern regelrecht dazu auf: Dem Drang zum Mitklatschen und Mitsingen bei den Liedern sollte man nicht widerstehen, wenn die Band ihre ersten Reels, Jigs, Hornpipes und Polkas erklingen lässt.



Landlubbers, das sind:

Andreas - Mandoline, Gitarre und Gesang - mit viel Erfahrung aus namhaften Folkbands und einer Liebe zur Musik Irlands.

Jock - Banjo und Gesang - "Kaperfahrten" von Irland bis zu den Hebriden kommt sein Musikverständnis.

Christiane - Fiddle und Gesang - inspiriert von schottischen Dudelsackklängen

Achim - Akustik-Bass - kam vom Rock über Heavy-Metall zu den LandLubbers.



Eintritt: 13,--

Vorverkauf: Petri & Waller, Hannoversche Str. 13A, 30926 Seelze

TOTAL Tankstelle, Harenberger Meile 39, 30926 Seelze, Harenberg

Karten immer auch in begrenzter Zahl an der Abendkasse