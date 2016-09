Jedermann-Preisschießen in Letter

Es ist wieder so weit: die 17 Tage Preisschießen mit vielen attraktiven Preisen für ca. die Hälfte der Schützen hat begonnen.Es gibt Sonderpreise, verschiedene Sonderwertungen, die Lange Schießnacht am 1.10.16, das Einheitsfrühstück am 3.10.16 und vieles mehr.Letztes Jahr kamen die Schützen sogar aus Kanada.nähere Infos unter http://www.preisschiessen.de/? Sonderöffnungszeiten am Wochenende und am 3.10 sowei 9.10 (Siegerehrung um 19:30 uhr), werktags 18-22 Uhr