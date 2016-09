"Klang+Dinner"-Konzert in der Rohrmeisterei Schwerte

Schwerte : Rohrmeisterei |

Westfalen Winds und das Symphonische Blasorchester Witten „BloW“ gastieren am 27.11.2016 in der Rohrmeisterei Schwerte zu einem unterhaltsamen wie anspruchsvollen Konzert mit lateinamerikanischen Rhythmen, armenischen Melodien, slawischem Kolorit und den kulinarischen Köstlichkeiten der prämierten Rohrmeisterei-Küche. Beginn ist 18:30 Uhr.

Aufregende Mischung aus Klassik, Musical und Popmusik

Feuriges Programm im zweiten Konzertteil

Kulinarischer Hochgenuss durch Rohrmeisterei-Küche

Erstmals gastieren gleich zwei sinfonische Blasorchester in der Rohrmeisterei Schwerte und werden ein klanglich vielfältiges und kulinarisches Programm auf höchstem Niveau am 27.11.2016 präsentieren.Unter dem Dirigat von Wittens Musikschulleiter Michael Eckelt eröffnet das Symphonische Blasorchester Witten „BloW“ als eines der wenigen sinfonischen Blasorchester im Ruhrpott das Konzert. In ihrem diesjährigen Jubiläumsjahr „10 Jahre BloW“ erleben die Konzertbesucher neben einer aufregenden Mischung aus Klassik, Musical und Popmusik auch die Aufführung von „LIGNUM“, dem neusten Werk des deutschen Komponisten Thiemo Krass, das eigens für das Orchesterjubiläum geschrieben wurde.Das 1996 gegründete sinfonische Auswahlorchester „Westfalen Winds“ blickt dieses Jahr auf 20 Jahre sehr erfolgreicher Orchesterarbeit zurück. Der Klangkörper besticht durch sein bemerkenswertes und in NRW einzigartiges Orchesterkonzept. Mit internationalem Renommee, hoher künstlerischer Reputation und außerordentlicher Qualität setzt sich „Westfalen Winds“ vor allem aus den Topmusikern der nordrhein-westfälischen Orchesterlandschaft zusammen und bietet im zweiten Konzertteil unter der künstlerischen Leitung Ulrich Schmidts ein feuriges Programm mit lateinamerikanischen Rhythmen, armenischen Melodien und slawischem Kolorit als Vorgeschmack auf den „World Music Contest 2017“ in Kerkrade (NL), an dem „Westfalen Winds“ zum zweiten Mal in der Höchststufe teilnehmen wird.Abgerundet wird das Konzerterlebnis durch ein kulinarisches 3-Gänge-Dinnermenu der Rohrmeisterei-Küche, das wahlweise ab 17:00 Uhr oder nach dem Konzert genossen und online zum Konzerteintritt optional hinzugebucht werden kann.Konzertkarten gibt es für 15 € (erm. 8 € / Kinder bis 12 J. frei) über den Ticketshop der Rohrmeisterei Schwerte auf www.rohrmeisterei-schwerte.de. Das Dinnermenu kann online für zzgl. 29€ pro Person reserviert werden.