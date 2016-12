Heute Abend: Lola Blau - Musical von Georg Kreisler

Schwabmünchen : Kunsthaus |

In wunderbaren Chansons und kleinen Szenen erzählt Georg Kreisler das Schicksal der jüdischen Schauspielerin und Sängerin Lola Blau, gespielt von Nicola Fernholtz: Sie flieht vor dem Naziterror in ihrer österreichischen Heimat, macht im amerikanischen Exil Karriere und wird dort ein gefeierter Showstar. Nach dem Krieg gibt sie ihrem Heimweh nach und kehrt in die alte Heimat zurück – wo sie feststellen muss, dass sich in den Köpfen der Menschen wenig geändert hat. Mal ausgelassen und heiter, mal frivol, dann wieder wütend und schließlich melancholisch – in diesem Ein-Frau-Stück schickt Georg Kreisler seine Titelfigur auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle in über 20 Liedern und pointierten Dialogen. Georg Kreisler, bissiger Satiriker, begnadeter Autor und Komponist, ist der Altmeister des literarischen Kabaretts und bekannt für seinen schwarzen Humor. In „Heute Abend: Lola Blau“ folgt er auch der Geschichte seines eigenen Lebens: Kreisler wurde 1922 in Wien geboren und musste 1938 nach dem Einmarsch der Nazis in die USA emigrieren. Kreisler zeigt mit Lola Blau das Leben hinter den Kulissen der Bühne – und des Lebens. Das Schicksal der Lola ist gleichzeitig auch das Schicksal des 20. Jahrhunderts. „Heute Abend: Lola Blau“ ist Komödie wie auch Tragödie mit gefühlvollen, aber vor allem komischen Songs voll von schwarzem Humor.



Kunsthaus Schwabmünchen

Beginn: 19.30 Uhr; Einlass: 19:00 Uhr

Eintrittskarten: 10,-€ / 6,- € (Schüler und Studenten)

Kartenvorverkauf: Buchhandlung Schmid, Schwabmünchen (ab 9.1.2017)

Kartenreservierungen per Mail unter kunstverein-musik@gmx.de