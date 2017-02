Lesung mit Franz Müller, am 07.02.2017

Schwabach : Café am Wehr" der Familie Nobis |

Bei der Literaturreihe „Schwabach-liest“, am Dienstag den 07.02.2017 liest Franz Müller, Polizeibeamter im Ruhestand, lustige Geschichten, von 17:00-17:45 Uhr, im Café am Wehr, Limbacherstr.12g, Schwabach. Eintritt frei

Franz Müller ist zu einem Stammgastleser bei der Literaturreihe „Schwabach liest“ geworden. Einmal bis zweimal im Jahr ist er dabei. Ein gern gesehener und gehörter Gast. Wir freuen uns sehr auf Franz Müller! Denn als Gute-Laune–Betreiber und begeisterter Vorleser ob nun Mundart oder nicht, versteht er immer die Zuhörer zu fesseln oder zum Lachen zu bringen. Dieses Mal liest er nicht aus seinem Lieblingsbuch vor, obwohl dessen Inhalt ja noch nicht ausgeschöpft ist. Dieses Mal hat Herr Müller wieder Schulaufsätze dabei und lustige Geschichten von denen einige wahr sind und einige erfunden. Geschrieben wurden sie von einer Schwabacherin und treuen Zuhörerin von „Schwabach liest“ in ihren Schuljahren: Frau Heidi Folk. Es ist der zweite Teil dieser wundervollen Aufsätze und Geschichten in dieser Art. Auch der erste Teil wurde von Franz Müller vorgelesen. Das Vorwort zu diesen Geschichten hat Franz Müller selber geschrieben. Es verspricht wieder mal ein Nachmittag zu werden wo die die Lachmuskeln voll zum Einsatz kommen. Malwine Markel