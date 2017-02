7. Kettel-Club-Revival 34270 Schauenburg-Elgershausen am 1.4.2017 mit Look Back

Nach dem Erfolg im letzten Jahr wird Hessens Oldie-Formation Look Back auf Ihrer Jubiläumstour „25 Years“ am 1. April 2017 beim Festival „7. Kettel-Club-Revival“ in 34270 Schauenburg-Elgershausen wieder mit dabei sein.

Die Band entführt in die Welt der Petticoats, Musikbox, Lollipops und Cadillacs. Eine Klang- und Zeitreise durch die Geschichte der Popmusik der 50er-, 60er- 70er- u. 80er-Jahre.Das Repertoire enthält eine einzigartige Auswahl der Beat- und Love-Generation, darunter viele Nr. 1- und Top Ten Hits dieser kreativen Zeit. Von Bill Halley & The Comets bis Supertramp stehen Klassiker auf dem Programm.Mit dabei sind die Beat-Bands: Shake Rattle & Roll Band, Revolver, John Baker & Band und Chubby.Eintritt: 14,00 €Beginn: 19:00 UhrVeranstalter:Offensive – das Team für SchauenburgLange Baunastr. 1234270 SchauenburgTel. 05601-50195Internet: http://www.offensive-schauenburg.de info@offensive-schauenburg.deLook Back: http://www.look-back-de