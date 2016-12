Mein Beitrag zur Venus im Sternbild des Mondes

Da wir uns in der Südstadt bei einer Ausstellung befanden, mussten wir den beschwerlichen Weg zurück nehmen. Ich sauste über den Messeschnellweg. Und jetzt das Finale.Der Blick aus dem oberen Fenster überzeugte mich. Venus hatte sich vom Mond gelöst.Das erste Foto im stockdunkel gelang nicht, aber dann das zweite. Ich habe sie erwischt, sie ist in die falsche Richtung geflogen. Sie hat sich verraten.Für Nichtauskenner: Die Venus fliegt rechts gleich hinter das Haus. Ein wirklich beeindruckender leuchtender Stern.Der Mond ist verwackelt, was soll er sonst tun...