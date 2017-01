Wer wird die Miss Rheinland-Pfalz 2017?

Bald ist es wieder soweit! Die neue Miss Rheinland-Pfalz 2017 wird gewählt. Welche Kandidatin wird es dieses Jahr sein? Hat sie das Zeug dazu, ihr Bundesland bei den Miss Germany 2017-Wahlen zu vertreten?

Wie verläuft die Wahl der Miss Rheinland-Pfalz 2017?

Ein Jahr ist es nun her, dass Sarah Boss zur Miss Rheinland-Pfalz 2016 gekürt wurde. Doch am Samstag, den 21. Januar, ist es wieder soweit. Die Miss des Jahres 2017 soll gewählt werden und somit das Bundesland Rheinland-Pfalz bei den-Wahlen vertreten. In der Jury werden unter anderem der Star-Juror Joachim Llambi, der Mister Germany 2017, Moderatorin Julia Assmann und die Miss Saarland 2016 sitzen und die neue Miss küren.Die Wahl der Miss Rheinland-Pfalz 2017 wird in drei Kategorien unterteilt. Im ersten Durchgang müssen die Kandidatinnen in ihrer schönsten Abendmode auf dem Laufsteg auftreten. Hierbei zählt besonders die Ausstrahlung und nicht das teuerste Kleid. Außerdem müssen sie mit einem Moderator ein Kurzinterview führen, in welchem die Ausstrahlung bevorzugt wird. Im zweiten Durchgang tragen die Damen einheitliche Bademode. Im letzten Durchgang werden die Plätze vom ersten, bis zum dritten Platz bekannt gegeben. Die Miss Rheinland-Pfalz 2017 wird somit auch bei der Miss Germany 2017-Wahl vertreten sein. Ob sie den Sieg für das Bundesland Rheinland-Pfalz mit nach Hause nimmt? Wir werden es sehen...