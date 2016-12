Adventszauber - Konzert des MGO Empelde

Ronnenberg : Johanneskirche Empelde |

Zu besinnlichen Stunden lädt das Mandolinen- und Gitarrenorchester Empelde am 3. Adventssamstag ein. Kurz vor Weihnachten möchten die drei Orchester des Vereins ihrem Publikum eine Auszeit vom Vorweihnachtsstress gönnen.

Dabei wird es allerdings nicht nur adventlich zugehen. Das Jugendzupforchester wird mit einem modernen Programm den leistungsstarken Nachwuchs des Vereins präsentieren. Die MGO Kids lassen unter anderem mit der Filmmusik aus dem Klassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ weihnachtliche Stimmung aufkommen und auch das Hauptorchester wird ein vielsaitiges Programm darbieten. Zu hören sein wird unter anderem konzertante Musik für Zupforchester und Blockflöte bzw. Solomandoline sowie ein Weihnachtskonzert.



Beginn des Adventskonzerts am Samstag, 17.12.16 in der Johanneskirche in Empelde ist um 16:00 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Vereinsarbeit wird gebeten. Das Mandolinen- und Gitarrenorchester Empelde freut sich darauf, zahlreichen Besuchern in der Vorweihnachtszeit einen klangvollen Nachmittag bescheren zu können.