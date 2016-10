[7a] Deutschsprachige Medien weltweit [Teil 7a: Ostpreußen hier: Digitalisate usw. + "YouTube"]

Nachfolgende Hinweise ergänzen diese Seite: http://www.myheimat.de/2747895 [ggf. bitte anklicken]

Ostpreußen hier: Digitalisate usw. + "YouTube"

"Ostpreußen" bei "YouTube"

Digitalisate + PDF u. a.

Deutschsprachige Medien weltweit

Weitere informative Hinweise zu verschiedenen Themen:

werden gebeten, auf die Seitezu gehen und dortundjeweils 1 x anzuklicken.Etwa 20.200 Ergebnisse >> [NDR Fernsehen, Video (43:39 min)] > 1945 und später wurden zahlreiche historische Gebäude in Ostpreußen zerstört. Forscher aus Deutschland, Polen und Russland lassen sie am Computer wiederauferstehen. > bei "YouTube" >[25.03.2016 | 44 Min. || Quelle: SWR] > Ostervorbereitungen und Osterfeiern der deutschstämmigen, protestantischen Familie Roszig und ihrer polnisch-katholischen Nachbarn im Dorf Kocarki, dem ehemaligen Kotzagen, Masuren. Das Osterfest zählt für sie zu den Höhepunkten des Jahres und sie pflegen die alten Traditionen zum Fest. >>>> Königsberger Schloß und Umgebung I > https://www.youtube.com/watch?v=-1maWezYSc4 >>> Königsberger Schloß und Umgebung II > https://www.youtube.com/watch?v=Kd5b6u0nuBg >>> bei "Facebook" > https://www.facebook.com/arthur.sarnitz > > > Arthur Sarnitz Königsberg 2030 ... > https://www.facebook.com/photo.php?fbid=7355441832... > bei "Ostpreußischer Rundfunk" > https://www.youtube.com/watch?v=wxO4_yfOaQQ > Königsberg. Ein Zeitzeuge berichtet. Horst Boginski berichtet über sein Leben in Königsberg, von dort seine Flucht nach Dänemark > bei "YouTube" > https://www.youtube.com/watch?v=QWtl9Ws-KqI&featur... > bei "YouTube" > https://www.youtube.com/watch?v=Xm9hEIdmvME&featur... Besichtigung virtuell > http://www.myheimat.de/2566448 >>>> bei "YouTube" > https://www.youtube.com/watch?v=iNjOXRQ4B8A Zeitraffervideo [3:49 min] von Dimid Vazhnik (August 2013) >>>>>>> Lorenz Grimoni:> beim Ostpreußischen Rundfunk > https://www.youtube.com/watch?v=ypHv1tLvg1M >>>> beim Ostpreußischen Rundfunk > https://www.youtube.com/playlist?list=PLWcbDn4WmKF... >>>> [Orion-Heimreiter-Video 1994, 57:52] > https://www.youtube.com/watch?v=XvU-ykERplI Der Heimat Mutterlaut > bei "YouTube" > https://www.youtube.com/watch?v=k5pi3FbU5O4 • Wilhelm von Gottberg bestätigt:bei "YouTube" >> bei "YouTube" > https://www.youtube.com/watch?v=G8w7JzdiOdY KULTURTRADITION / KULTURERBE >> ["Ostpreußischer Rundfunk" bei "YouTube"] > https://www.youtube.com/watch?v=sajmxvLRZKw >>>> ["Ostpreußischer Rundfunk" bei "YouTube"] > https://www.youtube.com/watch?v=pkebcM9eJtQ > bei "YouTube" > https://www.youtube.com/watch?v=3hCYvBcrYLg >>>> bei "YouTube" > https://www.youtube.com/watch?v=EiwKXk07c1U > bei "YouTube" > https://www.youtube.com/user/OstpreussenTV >>>>>>>>>bei "Facebook" >Erster Teil >>> https://www.facebook.com/andrzej.mrozicki/videos/7... Zweiter Teil >>> https://www.facebook.com/andrzej.mrozicki/videos/7... Dritter Teil >>> https://www.facebook.com/andrzej.mrozicki/videos/7... Vierter Teil >>> https://www.facebook.com/andrzej.mrozicki/videos/7... Fünfter Teil >>> https://www.facebook.com/andrzej.mrozicki/videos/7... Sechster Teil >>> https://www.facebook.com/andrzej.mrozicki/videos/7... Teil Sieben >>> https://www.facebook.com/andrzej.mrozicki/videos/7... Teil Acht >>> https://www.facebook.com/andrzej.mrozicki/videos/7... Teil Neun >>> https://www.facebook.com/andrzej.mrozicki/videos/7... • 10. Deutsch-Polnischer Kommunalpolitischer Kongress der Landsmannschaft Ostpreußen / 10 Niemiecko-Polski Kongres Polityki Komunalnej Ziomkostwa Prus Wschodnich >[10. - 11. Oktober 2015 Hotel Warminski Allenstein / 10 - 11 października 2015 Hotel Warmiński w Olsztynie] > http://www.ostpreussen.de/uploads/media/10_KK_2015... >>>> Seite 3 [5]• Hans-Georg Tautorat> PDF-Datei > http://www.ostdeutsches-forum.net/preussen/ostpreu... • Deportation der letzten Ostpreußen 1948 >> bei „Wikipedia“ > er selbst nannte sich Christian Donalitius, * 1. Januar 1714 in Lasdinehlen, Ostpreußen; † 18. Februar 1780 in Tollmingkehmen, war protestantischer Pfarrer einer deutsch-litauischen Gemeinde im ostpreußischen Tollmingkehmen (Preußisch-Litauen), wo er 37 Jahre in deutscher und in litauischer Sprache predigte > https://de.wikipedia.org/wiki/Kristijonas_Donelait... >>>> bei „Wikipedia“ > https://de.wikipedia.org/wiki/Lasdinehlen_%28Kreis... >>>>>>> bei „Wikipedia“ > https://de.wikipedia.org/wiki/Tschistyje_Prudy_%28... >>>• Christian Donalitius (Christian Donaleitis / Kristijonas Donelaitis):> ein ländliches Epos aus dem Litthauischen des Christian Donaleitis in gleichem Versmaass ins Deutsche übertragen von Ludwig Jedemin Rhesa, Hartung, Königsberg 1818 - 162 Seiten > https://books.google.de/books?id=hdUaAAAAYAAJ >>> http://books.googleusercontent.com/books/content?r... oder http://tinyurl.com/z7xd76a > bei “Annaberger Annalen“ > http://annaberger-annalen.de/jahrbuch/2014/Ausgabe... >>> Vaidas Šeferis:> [Annaberger Annalen 23/2015] > http://annaberger-annalen.de/jahrbuch/2015/17Sefer... >>> Domas Kaunas:> [Annaberger Annalen 23/2015] > http://annaberger-annalen.de/jahrbuch/2015/18Kauna... >>> Darius Petkūnas:> [Annaberger Annalen 23/2015] > http://annaberger-annalen.de/jahrbuch/2015/19Petku... > bei „books.google.de“ >>> https://www.google.com/search?tbm=bks&q=donalitius >>> https://www.google.com/search?tbm=bks&q=donelaitis Arnoldts, Daniel Heinrich:Herausgegeben von Friedrich Wilhelm Benefeldt, Pfarrer in Arnau. > [650 Seiten, Königsberg, bey Gottlieb Lebrecht Hartung 1777.] > http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/655... PDF []: http://digital.slub-dresden.de/fileadmin/data/3641... Totalitäre Kriegspropaganda und menschliche Tragödien [Seminararbeit von Peter Rose, Uni Hamburg, 14.01.2011] > http://sauseschritt.net/wp-content/uploads/2012/09... http://archiv.preussische-allgemeine.de/ow1954/195... > Seiten 4 + 111. Fortsetzung > http://archiv.preussische-allgemeine.de/ow1954/195... > Seiten 6 + 72. Fortsetzung > http://archiv.preussische-allgemeine.de/ow1954/195... > Seiten 6 + 143. Fortsetzung > http://archiv.preussische-allgemeine.de/ow1955/195... > Seiten 6 + 114. Fortsetzung + Schluß > http://archiv.preussische-allgemeine.de/ow1955/195... > Seiten 6 + 8von Eckhard Preuschhof > [6. Aufl. Homberg/Efze 2016] > http://www.genetalogie.de/unterseiteydnagenealogie... Im früheren Nord-Ostpreußen suchen Deutsche nach verschollenem Familiensilber und Kunstgütern – ein russischer Ex-Oberst hilft ihnen dabei. > http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf... LITUANISMEN >> Lituanismen im Ostpreußischen – Sprache und Alltag in Nord-Ostpreußen. > von Gerhard Bauer > in "Annaberger Annalen 2003", S. 112-158 > http://annaberger-annalen.de/jahrbuch/2003/Annaber... mit Namenlisten aus dem 18. Jahrhundert > https://ia801504.us.archive.org/10/items/Nassauisc... > von Christiane Schiller > http://www.gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011/092.pd... Jörg Hackmann >> Landeshistorie als beziehungsgeschichtliches Problem > [1996 Harrassowitz Verlag • Wiesbaden] > PDF > http://tinyurl.com/j25ssqv >>> bei "Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek > http://daten.digitale-sammlungen.de/ ~db/0004/bsb00042817/images/index.html?fip=193.174.98.30&seite=3&pdfseitex=Johannes Sembrzycki >>>>> [Gesamter Band] > https://ia802706.us.archive.org/7/items/altpreussi... [dort ab 250]>>> Johannes Sembrzycki >>>>> [Gesamter Band] > https://ia601403.us.archive.org/6/items/altpreussi... [dort ab 368]Teil 0 Vorspann und Erläuterungen >>> http://www.myheimat.de/2750204 >>> http://www.myheimat.de/2750204 Teil 1>>> http://www.myheimat.de/2657479 Teil 2>>> http://www.myheimat.de/2701769 Teil 3>>> http://www.myheimat.de/2746834 Teil 4>>> http://www.myheimat.de/2678144 Teil 5] ... (Die) Oder>>> http://www.myheimat.de/2711560 Teil 6>>> http://www.myheimat.de/2686300 Teil 7>>> http://www.myheimat.de/2747895 Teil 7a>>> http://www.myheimat.de/2779753 Teil 8>>> http://www.myheimat.de/2701845 Teil 9>>> http://www.myheimat.de/2747889 Teil 10>>> http://www.myheimat.de/2686299 Teil 11>>> http://www.myheimat.de/2700024 Teil 12>>> http://www.myheimat.de/2747880 Teil 13>>> http://www.myheimat.de/2686271