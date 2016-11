Adventsausstellung der GröbenArt e.V

Auf zum Vorweihnachtlichen Kunstgenuss

AdventsausstellungVorweihnachtlicher KunstgenussDie Künstlervereinigung GröbenArt e.V. lädt am 2. Adventswochenende zur Kunstausstellung im Kunsthaus in Puchheim Sandbergstr. 44-46 ein.Die Vernissage der Ausstellung findet mit Plätzchen, Glühwein und Kaffee und Kuchen statt.Beginn ist am Samstag den 03.12. von11.00 bis 19.00 Uhr und Sonntagden 04.12. von 11.00 bis 17.00 UhrDem Besucher wird eine großen Vielfalt geboten.Die teilnehmenden Künstler der GröbenArt bieten ein Kaleidoskop an unterschiedlichen Stilen und Kunstarten passend zur Vorweihnachtszeit.Die Veranstalter freuen sich auf Ihr Kommen.