Jasnitzer Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt 2016 in Jasnitz findet am 3. Advent auf dem Forsthof Jasnitz statt.

Wer sich seinen Baum in direkt beim Förster holen möchte, findet eine reichhaltige Auswahl an Bäumen auf dem Forsthof. Ein buntes Programm rund um Weihnachten macht den Baumkauf zu einem Erlebnis.

Zahlreiche Händler aus der Umgebung sind wieder mit ihrem Angebot vor Ort. Vorwiegend geht es natürlich um das leibliche Wohl der Besucher. Für die Kinder steht am Sonntag wieder basteln auf dem Programm, unterstützt werden diese wieder von den Frauen der Förster. Wer sich noch mit geräucherten Wurstwaren eindecken will, findet ein reichhaltigen Angebot an Wurst-und Fleischwaren. Frisches Brot und frische Backwaren gibt es ebenso. Ein Lagerfeuer macht den Tag auf dem Forsthof so richtig heimelich.

Also nicht vergessen, Bäume gibt es in Jasnitz!