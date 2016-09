Basar: Kinderbekleidung und alles was rollt « Peine-Vöhrum » am 24.09.2016 ab 9:30 Uhr

Peine : Dorfgemeinschaftshaus |

veranstaltet die Kita „Löwenzahn“ in Vöhrum, Hainwaldweg 10a, in der Zeit von 9.30 bis 12:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus einen Basar für gebrauchte Baby- und Kinderbekleidung.

Zum Verkauf kommen auch Umstandsmoden und Spielzeug sowie alles, was rollt.



Wie in den Jahren davor wird eine große Auswahl vorhanden sein und die Räumlichkeiten des Dorfgemeinschaftshauses bieten reichlich Platz zum Schauen und Stöbern.



Schauen Sie vorbei, es lohnt sich! Der Eintritt ist FREI !