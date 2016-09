Sebastian Blank wird Bezirkseinzelmeister 2016 !!

Mia Merinero betrat als Erste die Wettkampfmatte. Nach tollen Leistungen, konnte sie den 2. Platz belegen, und wurde Vize- Bezirkseinzelmeisterin der U12.Gleich danach knüpfte Sebastian Blank an seinen Erfolg bei der REM in Misburg an. Er errang nach fünf gewonnenen Kämpfen den 1. Platz und holte sich nach hervorragenden Leistungen den zweiten Titel in diesem Jahr- den des Bezirkseinzelmeisters der U12. Damit sicherte er sich wichtige Punkte für die Rangliste des NJV ( Niedersächsischer Judoverband ).Simon Huber war der dritte Starter des TSV, er hatte sehr starke Gegner in seinem Pool. Nach schweren Kämpfen belegte Simon den 5. Platz.Von allen Dreien eine super Leistung, macht weiter so !Herzlichen Glückwunsch !!!