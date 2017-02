Harmonische Mitgliederversammlung der Schulenburger Schützen

Bürgermeisterin Ramona Schumann und Ortsbürgermeisterin Svenja Blume stellten in Ihren Grußworten die sportlichen Erfolge der aktiven Schützen heraus, durch Titel bei Landes- und Deutschen Meisterschaften wird unser Ort weit über die Grenzen der Region Hannover durch die Schulenburger Schießsportler repräsentiert.In den Jahresberichten des 1. Vorsitzenden Horst Wedekind und des Schießsportleiters Andreas Vogel wurde über das sportliche und gesellschaftliche Vereinsgeschehen das Jahres 2016 berichtet. Höhepunkt war der Klassenerhalt der I. Luftgewehrfreihandmannschaft in der Verbandsoberliga (3. Liga).Dem KKSV Schulenburg gehören 115 Mitglieder an.Während der Versammlung wurde beschlossen, die Vereinsbeiträge in diesem Jahr nicht zu erhöhen.Der K.K.S.V. lädt schon jetzt zum örtlichen Pokal- und Bürgerkönigschießen am 16. und 18. Juni 2017 ein. Die Siegerehrung des örtlichen Pokalschießens im und um das Schützenhaus bei Verpflegung zu Nostalgiepreisen wird im Anschluss an den sportlichen Wettkampf am 18. Juni erfolgen. Hierzu sind alle Schulenburger Bürger herzlich eingeladen um den Schießsport und den Schützenverein Schulenburg kennen zu lernen und gemeinsam einige schöne Stunden zu verbringen.-K.K.S.V. "Ernst August" Schulenburg-Calenberg-